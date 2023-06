Concorrenza, due mesi solo per l’approdo della legge in Parlamento di Carmine Fotina

Stallo sul testo approvato ad aprile in Cdm. Soltanto adesso arriva la bollinatura









Siamo già ben oltre i precedenti del 2015 e del 2021. Approvato in consiglio dei ministri lo scorso 20 aprile (Nt+ Enti locali & edilizia del 21 aprile), il nuovo disegno di legge annuale per la concorrenza non è stato ancora incardinato in Parlamento. Anche se l’istruttoria era nei fatti già conclusa, solo in queste ore, da quanto si è potuto ricostruire, si sarebbe sbloccata la bollinatura della Ragioneria dello Stato, il “sigillo” indispensabile per trasmettere il testo alle commissioni parlamentari...