Energia, ambulanti e più poteri antitrust: ok al ddl concorrenza di Carmine Fotina

Campagne ad hoc per diffondere i nuovi contatori elettrici intelligenti









Al terzo tentativo il nuovo disegno di legge per la concorrenza supera l’esame del Consiglio dei ministri. Dopo due passaggi a vuoto, causati dalle divergenze interne alla maggioranza sulla norma per il commercio ambulante, il provvedimento, su proposta del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), è stato approvato: si tratta del terzo Ddl per il mercato, dopo il primo del 2017 e quello passato in Parlamento lo scorso agosto. Un testo leggero, di soli 11 articoli.

