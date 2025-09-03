Concorsi, le modifiche della graduatoria non ne fanno ripartire i termini di efficacia

La scelta legislativa della durata biennale delle graduatorie concorsuali ha due effetti: risparmio di tempo e risorse per gestire nuove procedure; l’opportunità per gli idonei non vincitori di essere comunque assunti a stretto giro. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4835/2025) ha chiarito che tuttavia ciò non significa che in caso di modifica della graduatoria i tempi devono poi partire daccapo: si impedirebbe di fatto a tutti gli altri di partecipare a nuove procedure e alla Pa di reclutare personale...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi