«No» all’incarico a tempo determinato per il dirigente apicale dell’avvocatura comunale

Divieto imposto per il netto contrasto con il principio di autonomia previsto dall’articolo 23 della legge professionale

di Ulderico Izzo

Il Tar per la Regione Emilia Romagna, con la sentenza n. 348/2025, ha puntualizzato il principio di diritto secondo il quale non è possibile affidare l’incarico di dirigente apicale dell’avvocatura comunale al dirigente selezionato con la procedura ex articolo 110 del Tuel, per il netto contrasto con il principio di autonomia previsto dall’articolo 23 della legge professionale.

Il fatto

Dinanzi alla sezione distaccata di Parma del Tar vengono impugnati una pluralità di atti, tra cui diverse ...

