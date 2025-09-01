Copertura assicurativa piena per 10 milioni di prof e alunni
Dopo due anni di sperimentazione la garanzia contro gli infortuni diventa strutturale per tutti gli studenti e per il personale. Nel 2025 in calo gli incidenti durante le esperienze scuola-lavoro
Con il nuovo anno scolastico che inizia ufficialmente oggi la tutela Inail nel mondo della formazione da provvisoria diventa strutturale. A prevederlo è il Dl 90 del 2025, ed è una delle novità principali del 2025/26 assieme alle nuove regole sul comportamento, allo stop ai cellulari anche alle superiori e al decollo della nuova filiera tecnica (4+2).
La copertura Inail interessa circa dieci milioni di studenti e professori: sono infatti coperti 8.841.000 alunni e poco più di un milione docenti, dall...