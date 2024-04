Concorsi, omettere i precedenti penali equivale a mentire e comporta l’esclusione

Non indicare sul modulo della domanda di un concorso l’esistenza di precedenti penali può comportare l’esclusione dalla graduatoria dei vincitori. Sulla questione il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1723/2024, ha stabilito che l’omessa dichiarazione dell’esistenza di una condanna penale militare, anche nel caso di reati non menzionati nel casellario giudiziale o che non abbiano comportato la destituzione dall’impiego, va contro quanto stabilito dalla legge speciale del concorso ed è per questo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi