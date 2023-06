Concorsi Pa riformati, procedure da chiudere al massimo in sei mesi di Gianni Trovati

Il nuovo Dpr rende strutturali alcune delle novità sperimentate con le norme che hanno accompagnato pandemia e avvio del Pnrr









Saltato in extremis la scorsa settimana ma solo per ragioni di intenso traffico intorno al tavolo del governo, è stato approvata ieri in via definitiva la riforma dei concorsi pubblici che innova il testo unico del 1994. Il nuovo decreto del Presidente della Repubblica rende strutturali alcune delle novità sperimentate con le norme che hanno accompagnato pandemia e avvio del Pnrr, e aggiunge un nuovo sistema di tutele per la parità di genere e per la partecipazione alle selezioni di donne in gravidanza...