Concorsi, i tempi di valutazione dei titoli non sono contestabili

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 605/2025) ha chiarito che non può formare oggetto di contestazione la presunta eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per valutare i titoli allegati dai concorrenti di una procedura concorsuale, non essendo controllabile dal giudice la congruità o meno dei tempi dedicati alla valutazione dei documenti di ciascun candidato: manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare a tali...

