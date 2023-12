Concorso più ampio per i precari della scuola: 44mila posti di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

La prima selezione prevista dal Piano ne doveva prevedere 30mila









Quando si dice che la pazienza è la virtù dei forti. Come quella dimostrata dai precari della scuola che da circa un anno attendono la partenza di una nuova stagione di concorsi a cattedra. Adesso ci siamo. Entro Natale il ministero dell’Istruzione e del merito emanerà la prima selezione. L’attesa non è trascorsa invano. A disposizione ci saranno 44.654 cattedre al posto delle 30.216 annunciate in un primo momento, grazie ai 14.438 posti liberi (e autorizzati a essere coperti stabilmente) che si ...