Condono, il termine per la prescrizione degli oneri parte dal momento in cui la domanda è completa di Davide Madeddu

Link utili Tar Lazio, Roma, Sezione 2 quater, sentenza del 10 maggio 2023, n. 7822 Lazio

Il Tar Lazio ricorda i presupposti per far scattare il conto all rovescia di 36 mesi accogliendo il ricorso contro un Comune









Il termine di prescrizione de 36 mesi decorre dalla data di presentazione dell'istanza "solo ove la stessa sia corredata di tutta la documentazione necessaria alla sua definizione". In caso contrario parte dal momento in cui è stata completata a seguito delle richieste istruttorie presentate dall'ente. Con questa motivazione il Tar di Roma, con la sentenza 7822/2023 ha accolto il ricorso presentato da una società contro il Comune di Ardea in merito a una vicenda che riguardava un'istanza di condono...