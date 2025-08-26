Consorzi di nuova istituzione, possibili nuove assunzioni di personale minimo e indispensabile

I Comuni partecipanti a un consorzio, costituito secondo l’articolo 31 del Tuel, non possono “cedere” quote della propria capacità assunzionale a favore dello stesso. Infatti, la sola norma che consente la cessione di capacità assunzionale (articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del Tuel) riguarda esclusivamente le Unioni di comuni. La giurisprudenza contabile, tra l’altro, è intervenuta a chiarire che tale deroga è di stretta interpretazione e non è estensibile analogicamente ad altre forme associative...

