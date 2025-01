Contributi previdenziali, autoliquidazione Inail, sistema Gepas e incentivi tecnici

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Conguaglio dei contributi previdenziali 2024

Con la circolare n. 108 del 23 dicembre 2024, ad oggetto “Conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali e assistenziali” l’Inps ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2024 anche per i datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEmens-ListaPosPA.

Istruzioni per l’autoliquidazione Inail 2024-2025

L’Inail ha predisposto l’istruzione operativa n. 12500 del 24 dicembre 2024, ad oggetto “Autoliquidazione 2024/2025. Istruzioni operative”.

Nuovo sistema GEPAS operativo dal 1° gennaio 2025

GEPAS è la banca dati che raccoglie le comunicazioni in materia di scioperi relativi al pubblico impiego. Sul portale “PerlaPA”, a questo link, è stato pubblicato un comunicato con il quale si rende noto che il nuovo sistema GEPAS sarà operativo dal 1° gennaio 2025, come da nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 83946 del 4 dicembre 2024, ad oggetto “Nuova versione della piattaforma PerlaPA-Gepas – Accreditamento Amministrazioni pubbliche” e consultabile a questo link. Sul portale, al sopra indicato link, sono disponibili maggiori informazioni ed un video tutorial.

Incentivi funzioni tecniche e convenzioni Consip

In caso di convenzione Consip il cui bando sia stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del Dlgs 50/2016 e aggiudicato successivamente alla sua vigenza e nel caso in cui l’ente abbia aderito alla convenzione successivamente al 1° luglio 2023, per la determinazione degli incentivi per le funzioni tecniche si applica la disciplina del Codice in vigore al momento della pubblicazione del bando. È quanto affermato dal Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 3048 del 6 dicembre 2024, consultabile a questo link.