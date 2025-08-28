Funzione pubblica, permessi per grave infermità del congiunto anche senza il ricovero
A condizione che sia stata documentata la grave infermità del familiare da assistere
I 3 giorni all’anno di permesso retribuito per grave infermità del congiunto possono essere goduti dal lavoratore o dalla lavoratrice anche nel caso in cui il familiare richieda assistenza per visite o esami clinici che non comportino il ricovero ospedaliero, purché sia documentata la grave infermità.
Questo il parere della Funzione Pubblica a un ente che si è interrogato sulla corretta fruizione dei 3 giorni di permesso di cui all’articolo 4 della legge 53/2000, disposizione di legge che ha trovato...
