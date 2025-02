Corte conti, incentivi al personale per le celebrazioni di matrimoni fuori della sede comunale

Per la celebrazione dei matrimoni in luoghi e/o in orari fuori servizio il Comune può richiedere un contributo da parte dell’utente, ma gli incentivi al personale devono essere parametrati alle mansioni svolte e/o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili. Lo afferma la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia con la deliberazione n. 16/2025.

