Corte conti, l’errore sul piano di riequilibrio non può costare il dissesto se la legge non è chiara

Nessun dissesto finanziario per i Comuni che commettono un errore di calcolo procedurale quando la norma non è chiara. È questo il principio affermato dalla Corte dei conti che con la sentenza n. 14/2025/EL delle Sezioni riunite, ha accolto il ricorso presentato da un Comune lombardo.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia aveva imposto...