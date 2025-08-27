Corte conti, l’errore sul piano di riequilibrio non può costare il dissesto se la legge non è chiara
La questione nasceva dal diverso modo di calcolare la decorrenza del termine a partire dalla delibera di avvio della procedura
Nessun dissesto finanziario per i Comuni che commettono un errore di calcolo procedurale quando la norma non è chiara. È questo il principio affermato dalla Corte dei conti che con la sentenza n. 14/2025/EL delle Sezioni riunite, ha accolto il ricorso presentato da un Comune lombardo.
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia aveva imposto...
