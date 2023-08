Corte conti, niente conferimento retribuito dell'incarico di capo di gabinetto a chi è già in pensione di Anna Guiducci

Anche in caso di deroghe occorre comunque sempre tener conto del regime pensionistico applicabile al caso di specie









Occorre una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dal comma 9 dell'articolo 5 del Dl 95/2012 per poter procedere al conferimento a titolo oneroso di incarichi in favore di soggetti già collocati in quiescenza. Con la delibera n. 133/2023, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio risponde negativamente all'istanza di un ente che chiedeva se l'incarico di capo di gabinetto potesse essere conferito, con contratto a tempo determinato...