Corte conti, ok alle condanne scontate e al salva politici

A 16 mesi dalla sua presentazione la riforma della Corte dei conti ha ottenuto ieri il primo via libera alla Camera con 136 favorevoli, 75 contrari e un’astensione. Ora il testo passa al Senato, ma il voto di ieri può avere un primo effetto offrendo una base per la proroga dello scudo erariale, cioè la norma nata nel 2020 per escludere le condanne erariali per colpa grave limitandole ai casi di dolo che dopo l’ultimo rinvio scade a fine mese. La riforma divide la politica e la stessa Corte. Sulle...

