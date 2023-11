Costi manodopera, verifica di congruità obbligatoria anche per l’offerta non anomala di Stefano Usai

Link utili Tar Campania, Napoli, Sezione V, sentenza del 7 novembre 2023, n. 6128 Campania

I temi di NT+ Costi della manodopera nel nuovo codice appalti: il rebus dello scorporo

Tar Campania: passaggio necessario prima dell’aggiudicazione

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Tar Campania, sez. V, con la sentenza n. 6128/2023 spiega che per poter giungere all’aggiudicazione la stazione appaltante non può omettere il passaggio istruttorio preventivo relativo alla verifica dei costi della manodopera (che l’appaltatore deve necessariamente indicare nell’offerta ad eccezione delle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale) a prescindere da potenziali anomalie dell’offerta.

Il caso

La ricorrente censura l’avvenuta aggiudicazione evidenziando una...