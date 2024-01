Cup, aggiornamento Istat 2024 delle tariffe per i servizi di rete

Con il comunicato stampa pubblicato sul sito dell’Istat del 16 gennaio 2024, sono stati resi pubblici i dati relativi l’andamento dei prezzi al consumo del 2023.

In media, nel 2023 i prezzi al consumo registrano una crescita del 5,7% (+8,1% nel 2022). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l’“inflazione di fondo”), i prezzi al consumo crescono del 5,1% (+3,8% nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici del 5,3% (+4,1% nel 2022).

Ai fini dell’aggiornamento delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale, tuttavia dobbiamo concentrare l’attenzione sull’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, che risulta aumentato dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% rispetto a dicembre 2022, mentre la variazione media annua del (FOI), al netto dei tabacchi, del 2023 è pari al +5,4% (era +8,1% nel 2022).

La normativa relativa le occupazioni realizzate con cavi e conduttore da parte delle aziende di erogazione di pubblici servizi, è disciplinata come noto dal comma 831 dell’articolo 1 della legge 160/2019, che prevede: «…Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente…».

Il legislatore ha fissato le tariffe ad utenza a cui fare riferimento, individuandole in due fasce in base alla popolazione del Comune, prevedendo anche un importo minimo di versamento, e stabilendo come detto l’adeguamento annuale degli IMPORTI in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Proprio questa formulazione utilizzata dal Legislatore porta a ritenere che anche la soglia minima di 800 euro debba essere rivalutata così come accade per le due misure di tariffe.

Stessa sorte per la tariffa indicata al successivo comma 831-bis, norma introdotta dal Dl 77/2021, per regolare il pagamento da parte degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica. In questo caso il Legislatore, nel definire il presupposto, ha voluto determinare il canone non legandolo alle utenze servite da queste aziende che distribuiscono pubblici servizi, ma stabilendolo in misura fissa di 800 euro, stabilendo che la stessa tariffa dovrà, al pari di quella del comma 831, essere aggiornata all’indice Istat. Nella norma infatti si Legge: «I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente».

Definito quindi l’ambito di applicazione dell’adeguamento Istat che coinvolge due commi relativi le occupazioni realizzate per l’erogazione dei servizi di rete, vediamo di seguito quale è stata l’evoluzione delle tariffe e della soglia minima rispetto ai valori indicati dal Legislatore in prima applicazione.

Per l’anno 2022 si è registrato un indice FOI del 3,8% che ha portato le tariffe a registrare il seguente incremento:

tariffa Comuni fino a 20.000 abitanti da euro 1,50 a euro 1,56

tariffa Comuni oltre 20.000 abitanti da euro 1,00 a euro 1,04

importo minimo versamento da euro 800,00 a euro 830,40

Per l’anno 2023, si è registrato un indice FOI del 11,3% che ha portato le tariffe a registrare un ulteriore incremento:

tariffa Comuni fino a 20.000 abitanti da euro 1,56 a euro 1,74

tariffa Comuni oltre 20.000 abitanti da euro 1,04 a euro 1,16

importo minimo versamento da euro 830,40 a euro 924,24

Infine per l’anno 2024, a seguito del comunicato pubblicato il 16 gennaio, si è registrato un incremento dell’indice FOI rispetto al dicembre precedente pari allo 0,6% che porterà le tariffe a seguente incremento:

tariffa Comuni fino a 20.000 abitanti da euro 1,74 a euro 1,750

tariffa Comuni oltre 20.000 abitanti da euro 1,16 a euro 1,167 (euro 1,17 con arrotondamento a 2 decimali)

importo minimo versamento da euro 924,24 a euro 929,946 (euro 929,95 con arrotondamento a 2 decimali)

Queste le nuove tariffe di riferimento per le aziende che erogano servizi di rete chiamate entro il 30 aprile a versare il Cup in relazione alle loro occupazioni permanenti effettuate con cavi e condutture.

(*) Docente Anutel

----------------------------------

