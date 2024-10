Dalla Corte dei conti via libera ai premi per i funzionari nei giudizi sul fisco locale

Dalla Corte dei conti arriva il via libera ai premi per i titolari degli uffici tributi comunali che rappresentano il proprio ente in giudizio. Queste somme, spiega la delibera n. 18/2024 della sezione Autonomie depositata ieri, evitano il tetto generale al salario accessorio, correlato alla spesa 2016 ex articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, in quanto si tratta di incentivi ad personam eterofinanziati. Ovviamente, le risorse debbono essere prima riscosse e gestite, nell’ambito delle indicazioni...

