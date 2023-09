Dalla Sanità richieste risorse per 4 miliardi di Marzio Bartoloni

Doccia fredda sul Ssn, fondi dipsonibili solo per poco più di 2 miliardi









Quattro miliardi per far sopravvivere il Servizio sanitario nazionale. È diventato ormai un coro nelle ultime settimane dopo la richiesta avanzata dal ministro della Salute Orazio Schillaci al collega al Mef Giorgetti a fine luglio ( si veda il Sole 24 ore del 26 luglio) a cui si sono uniti Regioni, sindacati e opposizioni. Ma se oltre un mese fa si vedeva qualche spiraglio per accontentare Schillaci ora i margini sembrano strettissimi, tanto che il punto di caduta potrebbe ridurre le risorse in ...