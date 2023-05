Dalla Ue tre stop alla riforma delle tasse: incognite su equità, semplificazione e conti di Marco Mobili e Gianni Trovati

Bruxelles insiste sul Catasto: i valori vanno allineati a quelli di mercato









Rischi su equità orizzontale, semplificazione del sistema e conti pubblici. Per tacere del Catasto.

Nel Country Report sull’Italia pubblicato ieri dalla commissione Ue insieme alle Raccomandazioni specifiche per Paese, l’esecutivo comunitario costruisce un giudizio non tenero sulla riforma fiscale approvata a marzo dal governo italiano e ora all’esame del Parlamento (domani scade il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Bilancio alla Camera). A non essere condivisa a Bruxelles...