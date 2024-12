Dalle telecamere di Termini alle parrocchie, 89 micro misure sotto i 5 milioni di euro

Sarà anche vero che nella manovra non possono trovare spazio «interventi di natura localistica o microsettoriale», come recita l’articolo 11 comma 2 della legge di contabilità nazionale. Ma a guardare il frutto dei lavori sulla manovra condotti fra mille convulsioni dalla commissione Bilancio della Camera non pare.

Perché nella manovra uscita dalla mitragliata di emendamenti approvati a ripetizione nella Sala del Mappamondo dopo lunghi giorni di attesa si incontrano due milioni di euro in tre anni...