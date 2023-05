Debiti fuori bilancio, Comune di nuova istituzione e conti giudiziali: le massime della Corte dei conti di Marco Rossi

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo









Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Debiti fuori bilancio e riconoscimento parziale

Come indicato dalla Sezione delle Autonomie «[n]el caso in cui il creditore acconsenta alla stipula di un piano di rateizzazione, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà...