Def: Pil a +1%, +1,2% nel 2025 Il deficit frena sotto il 4,5%

Solo una limatura nelle prospettive di crescita, una linea del deficit che non si allontana troppo da quella tracciata dalla NaDef e un’incognita sul debito prodotta dal Superbonus: che domani, finalmente, vedrà fermarsi il contatore nell’ultimo giorno per le comunicazioni di sconti in fattura e cessioni dei crediti relativi ai lavori del 2023. Dal quel dato finale dipenderà l’assetto dei nuovi saldi di finanza pubblica.

Proprio dal debito, ingrediente più critico del Def in lavorazione, arrivano ...