Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici a discapito dell’efficienza

Un gennaio così caldo non si era mai visto prima e, in questo caso, non è certo la questione climatica a tenere banco. Come “tristemente” noto infatti, dal primo del mese, la disciplina in tema di digitalizzazione dei contratti pubblici contenuta negli articoli dal 19 al 36 del Dlgs 36/2023, ha acquistato piena efficacia:

pensionamento dello Smart CIG;

attivazione della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP);

utilizzo esclusivo nella scelta del contraente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili;

nuovo modello di interoperabilità;

nuovo regime della pubblicità legale;

queste sono solo alcune delle novità che le stazioni appaltanti stanno affrontando con il piglio della tanto promessa e sperata quanto mai arrivata semplificazione.

D’altro canto, il fine dovrebbe essere quello dell’efficientamento delle procedure, che hanno invece subito una brusca frenata a causa di problemi operativi prima impensabili: su tutti, le difficoltà legate all’ottenimento dei CIG e alla parziale operatività delle piattaforme digitali certificate.

A questi, si è aggiunta l’impossibilità di poter continuare a fruire dell’unico vero strumento di semplificazione, il FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico) funzionale alla comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara, nella nuova versione 2.0.

Eppure, nella relazione al testo normativo della digitalizzazione, veniva specificato che: «L’utilizzo della tecnologia assume sempre un ruolo servente, con il fine di accrescere l’efficacia e l’efficienza dei processi decisionali…. ma non può mai implicare un arretramento delle garanzie o dei diritti degli operatori economici né dei doveri gravanti sulle pubbliche amministrazioni».

Paradosso a parte, da un punto di vista operativo, le problematiche legate all’ottenimento dei codici identificativi di gara, mettono a dura prova una delle fasi più importanti del ciclo di vita dei contratti pubblici: la programmazione.

Dal 1° gennaio 2024, l’acquisizione degli stessi, viene effettuata direttamente dalle predette piattaforme, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Con la messa in quiescenza del sistema Smart, tutti i contratti sono in sostanza gestiti mediante l’acquisizione del CIG. Lo Smart CIG, resta attivo solo per consentire la visualizzazione di quelli già acquisiti alla data del 31.12.2023.

Questo il nuovo “variegato” quadro delle modalità per l’ottenimento

Mai come in questo caso, ciò che rileva non è il mezzo, ma il fine.

Ma quali sono i problemi operativi cui si faceva cenno??

È apparso da subito evidente come la digitalizzazione si concretizzi (per il Mepa così come per le altre piattaforme), nell’utilizzo di nuovi moduli informatici.

Il “distorto” utilizzo di questi, rappresenta un primo rilevante problema senza tener conto che gli stessi non risultano integrati con le piattaforme di riferimento. La Trattativa diretta Mepa ad esempio, prevede il passaggio “manuale” al modulo Anacform, funzionale alla richiesta del CIG.

Non risulta chiaro altresì, del perché questi richiedano preventive informazioni afferenti la fase di aggiudica, con l’aggravante che le stesse vengono richieste anche in caso di affidamento diretto.

Dulcis in fundo, l’obbligo di indicare una serie di dati non congrui rispetto ad esigui importi affidati, su tutti l’indicazione della tipologia di Ccnl da applicarsi.

Di recente, a rendere la situazione ancor più turbolenta, è stata l’inoperatività del FVOE 2.0

Una sorta di doppio binario. I controlli per le procedure di gara in vigenza di PASSOE (procedura di verifica FVOE 1.0) risultano regolarmente effettuabili, mentre quelli correlati alle procedure di gara indette dal 01.01.2024, risultano bloccati.

La ragione è da rinvenirsi nella mancata attivazione della nuova versione del fascicolo virtuale dell’operatore economico. In sostanza nonostante l’O.E. abbia la possibilità di depositare nel fascicolo la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, questa non può essere sottoposta ai controlli di rito per la mancata interoperabilità della nuova versione 2.0 con le banche dati nazionali.

Questione certo non da poco conto, se si considera che ha determinato rallentamenti generalizzati nella fase di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi a discapito soprattutto di quella parte di Pa che deve, per “mission” istituzionale, garantire tempi di risposta celeri in termini di soddisfacimento dei bisogni, su tutti la Sanità.

Certo l’idea di un radicale cambiamento a passo con gli altri paesi europei risulta azzeccata, ma siamo proprio sicuri che il “substrato” informatico nazionale fosse pronto a recepire la digitalizzazione? Di certo il cambiamento, quello vero, non può che nascere da una scelta consapevole.

(*) Docente Anutel

