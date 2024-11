Dipendenti pubblici, domanda per il bonus tramite NoiPA

I dipendenti di pubbliche amministrazioni, che sono gestite o convenzionate con NoiPA per il calcolo del trattamento economico, possono richiedere il bonus Natale tramite una apposita pagina self service di tale portale, mentre per gli altri si applicano le regole di carattere generale per le quali devono presentare una specifica istanza al proprio datore di lavoro che agisce come sostituto di imposta. Anche i dipendenti delle aziende sanitarie e ospedaliere che sono presenti nel sistema NoiPA dovranno...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi