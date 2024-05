Dl Casa: sanatoria senza doppia conformità e cambi di destinazione senza obbligo di standard

Per sanare gli interventi edilizi realizzati in parziale difformità rispetto al permesso edilizio o alla Scia non sarà più necessaria la cosiddetta doppia conformità edilizia (alle norme urbanistiche all’epoca delle modifiche non denunciate e a quelle vigenti all’epoca della richiesta) ma basterà che l’intervento sia conforme alle norme urbanistiche in vigore al momento della domanda e a quelle edilizie al momento della realizzazione. Lo prevede la bozza di decreto legge “casa” che è circolato nel...