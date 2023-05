Dl emergenza maltempo, Oice: bene il decreto, ma va ripensato l'assetto delle regole di El & E

Lupoi: «Bisogna partire da un maggiore coinvolgimento della comunità tecnico-scientifica»









«Bene il decreto per l'emergenza, ma va ripensato l'assetto delle regole, coinvolgendo la comunità tecnico-scientifica, per spendere bene le risorse e prevenire nuovi disastri; mettere a frutto il know-how dell'ingegneria idraulica italiana».

È questo l'appello che lancia l'Oice, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, che accoglie con favore l'intervento del Governo per la prima emergenza ma rileva che bisogna intervenire per sciogliere i nodi che ancora...