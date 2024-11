È danno erariale mascherare le indennità collegate al turno con premi di produttività

È illegittimo e, pertanto, fonte di danno erariale l’operato del comandante di polizia locale che riconosce agli addetti del servizio importi del premio di produttività (in misura «forfettaria») con lo scopo di ristorare gli stessi dalla prestazione resa in particolari articolazioni dell’orario di lavoro in turni.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale dell’Umbria, n. 49/2024, in esito a rito abbreviato (avendo il convenuto versato all’ente la somma stabilita...