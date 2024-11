Enti locali, fuga dalla revisione - Con il sorteggio pochi incarichi

Riparte la lotteria dei revisori degli enti locali. Fino al 16 dicembre sarà possibile rinnovare l’iscrizione o iscriversi per la prima volta al Registro dei revisori degli enti locali per il 2025, gestito dal ministero dell’Interno (Nt+ Enti locali & Edilia del 15 novembre) e sperare di essere sorteggiati. Ma, visto il numero dei posti a disposizione e i tanti candidati, le speranze in molti casi sono poche. In particolare al Sud: in Campania, Calabria e Puglia, il numero dei revisori soprattutto...

