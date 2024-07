Equo compenso, rotazione e affidamenti diretti: dall’Anac 44 richieste per il correttivo al codice Il documento inviato dall’Autorità al Mit in vista del tagliando al Dlgs 36 include 27 richieste di modifiche sostanziali, 14 criticità interpretative e tre disallineamenti testuali. Chiesta anche l’eliminazione della soglia per la qualificazione delle stazioni appaltanti