Nulla la clausola che impone all’impresa i costi connessi ai servizi di committenza
Tribunale Napoli Nord: una diversa soluzione violerebbe l’articolo 23 della Costituzione nonché il principio di tassatività delle clausole di esclusione
E’ nulla la clausola che pone a carico dell’impresa che si aggiudica un appalto i costi connessi ai servizi di committenza. Una diversa soluzione violerebbe l’articolo 23 della Costituzione («Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge») nonché il principio di tassatività delle clausole di esclusione. Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza 13 giugno 2025, n. 2281
L’antefatto
Una centrale di committenza aveva ingiunto all’impresa...