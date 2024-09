Fitto vice esecutivo per la coesione, Pnrr con Dombrovskis

Non appena Ursula von der Leyen pronuncia il nome di Raffaele Fitto ufficializzando la sua nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione, Giorgia Meloni invia un messaggio sui social per rivendicare il «riconoscimento importante» che a giudizio della premier «conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra nazione in ambito Ue» grazie al quale «l’Italia torna finalmente protagonista». Un ragionamento ripetuto in modo ancora più esplicito in apertura della riunione del Consiglio dei ministri...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi