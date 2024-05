Formazione, obbligo disatteso: nel 2023 il 78% delle Pa ha speso meno di 5mila euro Assorup: nell’ultimo triennio il 39% delle stazioni appaltanti non ha sostenuto spesa nonostante il nuovo codice preveda un vincolo di investimento per aggiornare i dipendenti. Il presidente Ricciardi: scendano in campo Mit e Parlamento