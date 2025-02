Fs vince i servizi di operation & maintenance delle linee della metro di Riyadh

Sei linee che si snodano lungo 176 chilometri, 90 stazioni servite e una capienza di trasporto fino a 1,1 milioni di passeggeri al giorno. A Riyadh, in Arabia Saudita, nasce la prima metropolitana e, a seguire il progetto, è il Gruppo FS. Impegnato nei lavori dal 2018, in partnership con Ansaldo STS (Hitachi Rail STS) e Alstom nel Consorzio FLOW, il Gruppo si è aggiudicato i servizi di operation & maintenance delle linee 3, 4, 5 e 6 della metro di Riyadh per un periodo di 12 anni.

