Fuori campo Iva i contributi Pnrr erogati dalla Pa

I contributi pubblici legati all’attuazione del Pnrr erogati dal ministero a una società non sono soggetti a Iva se non sono corrisposte a fronte di un’obbligazione di dare, di fare da parte di chi li riceve; è il contenuto della risposta dell’agenzia delle Entrate n. 193/2024, che, per analogia, può essere applicata nell’ambito di tutte le pubbliche amministrazioni.

L’agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito posto, premette che, come già chiarito in precedenti documenti di prassi (anche recente...