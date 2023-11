Gare, primo giro di vite sul conflitto di interessi: ok alle modifiche al codice di Mauro Salerno

Approvato in commissione Finanze del Senato l’emendamento che rende più facile rilevare le situazioni anomale. Busìa (Anac): primo passo nella giusta direzione, dimostrata la fondatezza dei nostri rilievi

In attesa dell’correttivo di fine anno annunciato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il nuovo codice degli appalti (Dlgs 36/2023) comincia già a incassre qualche piccola, ma significativa modifica. La notiza arriva dalla commissione Finanza del Senato, che sta esaminando il cossiddetto decreto Proroghe (Dl 132/2023). Nella seduta pomeridiana di ieri la commissione ha dato il via libera all’emendamento presentato dalla relatrice Antonella Zedda in materia di conflitto di interessi....