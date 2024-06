Gare, può essere remunerativa e non va esclusa l’offerta con ribasso del 99,99%

Il tema dei limiti di attendibilità e congruità dell’offerta economica presentata dai concorrenti in sede di gara presenta alcuni profili problematici, con immediate ricadute operative per le imprese e gli enti appaltanti. La complessità del tema deriva dal fatto che nell’ambito dello stesso si sovrappongono diversi piani, che presentano influenze reciproche.

Un primo piano riguarda la corretta delimitazione degli ambiti in cui devono operare l’ente appaltante da un lato e il giudice amministrativo...