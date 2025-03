Gare, rate per debiti fiscali da definire prima della scadenza dell’offerta

Il requisito di regolarità fiscale si considera sussistente se, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l’istanza di rateazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo. Non è considerata sufficiente, invece, l’ipotesi in cui l’iniziale irregolarità abbia dato luogo alla richiesta di dilazione, solo successivamente accolta. Inoltre, in applicazione del principio di buona fede (art. 5 del d.lgs. n. 36/2023) l’operatore...

