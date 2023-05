Giubileo 2025, a Roma via a sei maxi-opere (senza bando) per 177 milioni di euro di Massimo Frontera

Procedura negoziata a inviti per: restyling di piazza dei Cinquecento e piazza Sam Giovanni, armamento metro A, parcheggio di piazza Risorgimento e sottopasso di Castel Sant'Angelo. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato le ordinanze in qualità di commissario









Il sindaco di Roma ha attivato il conto alla rovescia per un pugno di importanti grandi opere per attrezzare la Capitale a ospitare i pellegrini in occasione del Grande Giubileo 2025. Avvalendosi del suo ruolo - e relativi poteri di commissario straordinario di governo per gestire la preparazione dell'evento - Roberto Gualtieri ha firmato cinque ordinanze che autorizzano i soggetti attuatori a selezionare, con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, gli affidatari di sei interventi...