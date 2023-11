Il buco nero dei fondi antidissesto: ultimato solo il 32% dei 25.101 progetti finanziati dal 1999 di Mauro Salerno

In 24 anni fondi per 17,2 miliardi con pochi risultati concreti. Di quasi diecimila opere non si ga traccia. L’Anac apre un’indagine sui commissari. Busìa: vogliamo affiancare le amministrazioni e aiutarle a superare i ritardi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Un buco nero che ha inghiottito 17,2 miliardi di euro dal 1999 a oggi. Un pozzo di fondi gestiti in parte con le procedure ordinarie, poi con le formula di Italia Sicura inaugurata dal governo Renzi nel 2014 e ProgettItalia varata dal governo Conte nel 2018 e infine con le gestioni commissariali. Tante soluzioni diverse con un unico comune denominatore: qualche risultato concreto (vedi Bisagno a Genova, per ricordare uno degli casi positivi più noti), messo in ombra da una messe di progetti azzoppati...