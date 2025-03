Il Comune può affidare l’incarico di revisore dei conti anche al commercialista in pensione

Possibile per l’ente locale affidare incarichi di revisore, per esempio nel caso di nomina del presidente, anche a soggetti già in quiescenza; è il chiarimento fornito dal Pronto Ordine n. 109/2025 del Consiglio nNazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, pubblicato sul portale istituzionale il 25 febbraio 2025.

Il quesito posto da un Ordine territoriale al consiglio nazionale dei commercialisti è finalizzato a sapere se alla luce del divieto previsto dall’articolo 5, comma 9, del ...