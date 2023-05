Il dipendente pubblico in aspettativa che si dimette dal proprio posto di lavoro non deve a dare il preavviso di Arturo Bianco

Vanno monetizzate le ferie non godute, anche non richieste, nel caso in cui l'ente non lo ha messo in condizione di goderne









Un dipendente pubblico in aspettativa che si dimette dal proprio posto di lavoro non è tenuto a dare il preavviso. Al dipendente che cessa vanno monetizzate le ferie non godute, anche se non le aveva richieste nel caso in cui l'ente non lo ha messo in condizione di goderne. Sono queste le indicazioni dettate dalla sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione Lavoro, del 5 aprile 2023. Essa ha un rilievo innovativo per la parte riguardante il preavviso, ma queste indicazioni devono essere giudicate...