Il mancato utilizzo non fa sempre perdere l’esenzione Imu

Esenzione Imu per gli enti non commerciali: il dipartimento delle Finanze chiarisce l’ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica introdotta con la legge di Bilancio 2024. Con quest’ultima viene ammessa la possibilità per gli enti non commerciali di mantenere l’esenzione Imu anche nel caso di assegnazione dell’immobile in comodato d’uso gratuito ad altro ente. La condizione per mantenere il beneficio è che il comodatario sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente...

