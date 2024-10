Il Piano casa Italia (che verrà) rilancia sull’Erp ma per ora resta una scatola vuota

In occasione della manovra di bilancio, il governo ribadisce la promessa di aggredire il tema casa aggiungendo alcuni elementi a quelli abbozzati nella legge finanziaria dell’anno scorso (n.213/2023, articolo 1 commi 282-283). L’insieme delle varie azioni - questa è la prima novità - viene incluso in quello che viene indicato come “Piano casa Italia”. La seconda novità è che alla generica definizione di edilizia residenziale pubblica, già indicata nella legge 213, si aggiunge l’“edilizia sociale”. ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi