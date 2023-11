Il turno di notte vale due giorni di ferie di Consuelo Ziggiotto

Link utili Parere Aran n. 2299/2023 Altri provvedimenti

Il permesso per assistere a persona disabile, fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari a un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari









Sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita a un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione. Da ciò consegue che il permesso per assistere a persona disabile, fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari a un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari. Questo però non può essere fatto per le ferie e il congedo straordinario retribuito.

Così si esprime l’Aran...