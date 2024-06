Imu, la Cassazione riapre all’esenzione per gli ex Iacp

La disposizione di esonero dall’Imu prevista per gli alloggi sociali non è applicabile automaticamente agli immobili assegnati dagli ex Iacp, ma occorre verificare in concreto la sussistenza dei requisiti di «alloggio sociale» indicati dal Dm Infrastrutture del 22 aprile 2008.

Lo ha stabilito la Cassazione con le ordinanze nn. 14511 e 14515/2024, che accolgono (con rinvio) i ricorsi dell’ex Iacp riguardanti avvisi di accertamento Imu 2014, anno a partire dal quale molti enti di edilizia residenziale...