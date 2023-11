Imu e Tari, sanzioni pazze per 300 funzionari di Pasquale Mirto

Danno erariale per i mancati aumenti quando le delibere sono pubblicate in ritardo









Sono 151 i Comuni che hanno inviato tardivamente le delibere sulle aliquote Imu, e 137 quelli che nella stessa condizione sulla Tari. E l’elenco potrebbe allungarsi.

Le conseguenze sono pesanti per i funzionari comunali, perché l’inefficacia della delibera comporta danno erariale; non interamente imputabile al funzionario, in quanto rileva come attenuante l’assenza di rilievi, rientranti nella funzione di controllo amministrativo spettante al segretario generale (articolo 97 Tuel; Corte dei Conti, ...