In Sicilia la riscossione perde 1,4 miliardi l’anno - In crisi finanziaria il 34,2% degli enti dell’Isola

In Sicilia i Comuni riscuotono in media tributi per 312 euro ad abitante, il 28% in meno rispetto alla media nazionale. Nelle entrate etichettate come «extratributarie», un ventaglio di voci che spazia dalle tariffe dei servizi alle multe stradali, il contatore si ferma a 75 euro ad abitante, e lo spread rispetto alla media italiana si allarga al 54,3 per cento.

La causa è nei buchi della riscossione: perché fra i tributi finisce in cassa solo solo il 56,1% delle somme accertate, contro il 73,1% che...